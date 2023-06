Zakończyły się 5. Chrześcijańskie Spotkania Młodych w Moszczenicy - ZDJĘCIA

Na Chrześcijańskie Spotkania Młodych przyjechali goście z całej Archidiecezji łódzkiej, a wspólne świętowanie poprzedził koncert uwielbienia poprowadzony przez ekumeniczny Zespół Trzecia Godzina Dnia, który zaprezentował dwanaście utworów przeplatanych wspólną modlitwą.

W czasie koncertu fragmenty 1. listu apostoła Pawła do Koryntian cytował metropolita łódzki abp. Grzegorz Ryś.

- Ktoś nas wprowadza w Eucharystię, ktoś nas wprowadza w przeżywanie Wieczerzy Pańskiej, ale po co? Po to, byśmy potem Ją przekazywali. Przyjąłem – przekazuję. 19 lat temu były tutaj prymicje, macie kleryka na 2 roku, ale … może ktoś jeszcze pójdzie do seminarium. Niech pracuje w was takie przekonanie – przyjąłeś Eucharystię, to musisz ją przekazać w jakiś sposób bierzesz odpowiedzialność, by ona była przekazywana następnym pokoleniom. – apelował arcybiskup.