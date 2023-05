Zamek w Wolborzu. Nazywany jest "Małym Wawelem", odtworzono jego dokładną wizualizację, zobaczcie jak się prezentował ZDJĘCIA

- Zaskoczyła mnie wizualizacja zamku w Wolborzu, mówi Marek Gajda historyk. Wiedziałem, że był duży i zbudowany z rozmachem. To co zobaczyłem na wizualizacjach przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Dobre są porównania, które mówią o tym, ze wolborski zamek, to Wawel w miniaturze.