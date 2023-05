Zamknął znajomego w piwnicy, groził mu i ukradł jego samochód, a na koniec uciekał przed policją [ZDJĘCIA]

Ponadto, w wynajmowanym przez niego domu i samochodzie, policjanci zabezpieczyli substancje psychotropowe. Ustalili także, że dostarczał je innym osobom.

- Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a także za zmuszenie pokrzywdzonego bezprawną groźbą uszkodzenia ciała do wejścia do pomieszczenia i uniemożliwienie jego opuszczenia. Sprawca szeregu przestępstw usłyszał łącznie 10 zarzutów, za które może spędzić w więzieniu do 5 lat. Wobec podejrzanego sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt - dodaje Mościńska.