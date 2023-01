Zarobki wójtów, burmistrzów, starosty piotrkowskiego i prezydenta Piotrkowa. Oto wynagrodzenia samorządowców

Podwyżki płac, Piotrków 2022. Zarobki wójtów, burmistrzów, starosty i prezydenta po podwyżce. Zestawienie nowych wynagrodzeń samorządowców

Wysokość maksymalnego i minimalnego wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości samorządu. Nie licząc dodatku stażowego, wójt gminy liczącej do 15 tys. mieszkańców (w powiecie piotrkowskim więcej ma dziś tylko gmina Sulejów) może teraz zarabiać nie więcej niż 17 420 zł, a nie mniej niż 13 936 zł. Do tej sumy dolicza się jeszcze dodatek za wieloletnią pracę. Maksymalnie może wynieść 20 procent wynagrodzenia zasadniczego - 2.050 zł. To oznacza, że najwyższe wynagrodzenie miesięczne brutto, jakie może otrzymać wójt lub burmistrz gminy do 15 tys. mieszkańców, wynosi 19.470 zł.