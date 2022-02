Zasłużeni dla gminy Wola Krzysztoporska 2021: Kto zdobył wyróżnienie? ZDJĘCIA

Tegoroczna uroczystość, ze względu na pandemię, odbyła się ponownie w okrojonej formie i bez licznej publiczności. Podczas pierwszej części wieczoru wójt Roman Drozdek podsumował miniony rok. Mówił też o inwestycjach zaplanowanych na najbliższe miesiące.

– Mimo trudności i pandemii to był udany rok dla naszej gminy. Udało się zrealizować aż 43 inwestycje za łączną kwotę ok. 14,5 mln zł. I to inwestycje w bardzo różnych obszarach - podkreślił. - A na bieżący rok udało się wypracować nadwyżkę operacyjną w kwocie ok. 10,5 mln zł, co uplasowało nas na piątym miejscu w województwie łódzkim. To bardzo dobrze wróży budżetowi gminy na 2022 r.