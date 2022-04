Zespół Piliczanie z Sulejowa z nowym instruktorem. Trwa uzupełnianie składu ZDJĘCIA

- Niedawno niektórzy członkowie zespołu postanowili założyć własny, ale to co wydarzyło się wcześniej odcinamy grubą kreską i skupiamy się na przyszłości. Zapraszamy w każdy piątek o godzinie 18 do naszej nowej auli przy ul. Rynek 1. Nowa instruktorka Kamilla Biniek-Kaczorowska jest multiinstrumentalistką i ma bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu zespołów ludowych, dlatego jestem pewien, że nasi „Piliczanie” niebawem wkroczą na nowy poziom, ponieważ podczas występów będziemy chcieli wykorzystywać nie tylko akordeon, ale także m.in. skrzypce czy klarnet – powiedział Dariusz Wojtysiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.