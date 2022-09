Zielona Oliwka znika z kulinarnej mapy Piotrkowa. Restauracja działa do końca września. Dlaczego?

- Walczyliśmy o przetrwanie od roku. Jeszcze przed wakacjami, w wakacje, kiedy dużo gości przychodziło do ogródka, jakoś ciągnęliśmy, ale ostatnie dwa rachunki za prąd po 13 tysięcy złotych nas dobiły. Wcześniej płaciliśmy maksymalnie 2,5 - 3 tys. zł. Do tego dochodzi drożejąca żywność, podatki, problemy z VAT-em... Musielibyśmy podnieść ceny dań do poziomy, którego nie zaakceptowaliby klienci - wyjaśnia Małgorzata Kowalczyk, współwłaścicielka Zielonej Oliwki.