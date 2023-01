Zima wróciła, bardzo trudne warunki na drogach w Piotrkowie ZDJĘCIA

Zima wróciła, bardzo trudne warunki na drogach w Piotrkowie

Warunki na drogach i chodnikach w Piotrkowie są bardzo trudne. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków i alertami pogodowymi w nocy zaczął padać śnieg. W sobotę 21 stycznia 2023 przed południem spadło w Piotrkowie ponad 10 cm śniegu. Na niektórych drogach wiatr nawiewał padający śnieg, także miejscami może być go nawet 20 cm.

Uwagi do akcji "Zima" w Piotrkowie można zgłaszać do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dzwoniąc na całodobowy nr telefonu 607 111 265.

Do sytuacji na drogach w Piotrkowie odniósł się radny Piotr Gajda podczas konferencji prasowej przed urzędem miasta.

Moja żona bardzo mnie dziś krytykowała, gdy podwoziła mnie pod urząd, jesteś radnym, a drogi nieposypane i śliskie, zobacz co się dzieje mówił wzburzony Piotr Gajda piotrkowski radny. Będziemy interweniować w tej sprawie, bo jest to niedopuszczalne. Tłumaczenie, że jest ciągły opad jest niezrozumiałe. Na drogach nawierzchnia jest oblodzona, leży na niej gruba warstwa śniegu, która powoduje poślizg. Apeluję do pana prezydenta: wiadomo, że będą opady śniegu, przestrzegano przed nimi, a służby odśnieżania miasta znów zawiodły, trzeba coś z tym zrobić