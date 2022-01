Zimowa pielgrzymka z Bogdanowa na Jasną Górę: 90 kilometrów w 19 godzin ZDJĘCIA

Zimowa pielgrzymka z Bogdanowa na Jasną Górę

Troje mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska - Ryszard Cieślak, radny powiatu piotrkowskiego i sołtys Mzurek, Artur Jędrzejczyk, sołtys Borowej i Dorota Adamek, pracownica Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, pokonali blisko 90 kilometrów w trudnych zimowych warunkach pielgrzymując na Jasną Górę w Częstochowie.

Inicjatywa wyszła od pana Artura, który w ten sposób postanowił uczcić zbliżające się, 65. urodziny kolegi z Mzurek.

- Wyzwanie, intencje, walka ze słabościami, motywacja i wspólny cel - podkreśla Artur Jędrzejczyk.

Każdy z uczestników tej nietypowej, zimowej pielgrzymki, niósł na Jasną Górę swoje intencje, ale dla pana Ryszarda, który do tej pory odbywał krótsze pielgrzymki, m.in. do Parzna, była to wyjątkowa wyprawa.