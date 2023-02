Złodziej grasował w szatni w firmie na terenie powiatu piotrkowskiego

17 stycznia 2023 roku policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży słuchawek bezprzewodowych o wartości około 800 złotych. Według zgłoszenia, do kradzieży doszło na początku roku w szatni pracowniczej jednego z magazynów na terenie powiatu. Sprawą od razu zajęli się policjanci z komisariatu w Grabicy.

- Miejsce zdarzenia nie było objęte monitoringiem, jednak to nie zniechęciło mundurowych. Żmudna i wnikliwa praca stróżów prawa pozwoliła na dotarcie do sprawcy. 14 lutego 2023 roku policjanci dotarli do amatora cudzego mienia. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy piotrkowskiej policji.

30-latek usłyszał już zarzut kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci odzyskali też skradzione mienie, które już wkrótce trafi do właściciela.