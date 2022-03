Zmiana organizacji ruchu w rejonie Bugaja w Piotrkowie ZDJĘCIA

Jak podaje piotrkowski magistrat, w związku z wkroczeniem inwestycji w kolejną fazę konieczne jest zamknięcie fragmentu dojścia pieszo-rowerowego do plaży, i co się z tym wiąże, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pieszo-rowerowego.

- Oznacza to, że idąc od strony osiedla Wyzwolenia, po przejściu przepustem pod obwodnicą miasta należy skręcić w prawo (red. patrz zdjęcie poniżej) i ścieżkę rowerową - biegnącą od przepustu wzdłuż obwodnicy - dojść do drogi wyłożonej płytami i dalej do kąpieliska - opisują organizację ruchu miejscy urzędnicy z Biura Inwestycji i Remontów i podają przyczynę takiego stanu rzeczy. - Po prostu aktualne dojście stało się placem budowy i ruch pieszo-rowerowy nie jest możliwy. Po zakończeniu prac przejście powróci w nowej jakości. Powstanie tutaj chodnik ze ścieżką rowerową, która poprowadzi wprost do plaży - podsumowują.