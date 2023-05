Zmodernizowane ulice w Piotrkowie otwarte dla kierowców. Zamknięta ul. Modrzewskiego - ZDJĘCIA

Także w poniedziałek, 15 maja, otwarto remontowane odcinki na ul. Wojska Polskiego - od Jerozolimskiej do Skłodowskiej-Curie oraz od ul. 800-lecia do ul. Kostromskiej. Otwarty dla kierowców jest też modernizowane odcinki ul. Słowackiego i ul. Belzackiej.

- W ramach inwestycji wymieniliśmy nawierzchnię jezdni, która dodatkowo została wzmocniona stalową siatką. Równolegle, po południowej stronie drogi, zerwaliśmy stare płyty chodnikowe i w to miejsce ułożyliśmy kostkę betonową. Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe – informują pracownicy ZDiUM.

Zakończył się długo wyczekiwany remont al. Kopernika w Piotrkowie. Otwarcie tej drogi zapowiadały już w minioną sobotę ostatnie prace, jakie trwały na jezdni w obu kierunkach, m.in. malowanie oznakowania poziomego. W poniedziałek, 15 maja, otwarto al. Kopernika dla kierowców i ruch na odcinku od al. 3 Maja do ronda Sulejowskiego odbywa się już bez ograniczeń po obu stronach jezdni.

Do remontu ul. Modrzewskiego w Piotrkowie. Zamknięty wjazd do Focus Mall

Od poniedziałku (15 maja), z powodu rozpoczynającej się modernizacji nawierzchni jezdni, ulica Modrzewskiego - na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Kostromskiej - została zamknięta dla ruchu samochodowego. Apelujemy do kierowców, aby omijali ten fragment ulicy i wybierali drogi alternatywne oraz zwracali uwagę na tymczasowe oznakowanie i nie jeździli "na pamięć" - informuje piotrkowski urząd miasta. Z powodu remontu zamknięty będzie wjazd na parking do galerii Focus Mall od strony ul. Modrzewskiego.