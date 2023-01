17-latek z Piotrkowa wpadł za narkotyki. Handlował marihuaną i metamfetaminą - ustaliła policja

28 grudnia 2022 roku podczas patrolu, piotrkowscy wywiadowcy na ulicy Staszica zauważyli młodego mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Takie zachowanie od razu wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Już po chwili 17-latek był w policyjnym radiowozie. Podczas rozmowy od razu przyznał, że uciekał, bo przy sobie ma środki odurzające. Po zważeniu i sprawdzeniu testerem narkotykowym okazało się, że ma on ponad 55 gramów marihuany oraz blisko 50 gramów metamfetaminy.

Mężczyzna zakazane substancje miał przekazać 16-latkowi, poznanemu przez internet. 17-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Jak ustalili policjanci już wcześniej udostępnił on blisko 120 gramów marihuany temu samemu 16-latkowi. Za popełnione przestępstwa usłyszał prokuratorskie zarzuty. Odpowie on za udzielanie środków odurzających, posiadanie znacznych ich ilości oraz wprowadzanie i usiłowanie wprowadzenia do obrotu zakazanych substancji.