Boże Ciało 2020 w Piotrkowie: O której godzinie będą procesje?

W parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Łódzkiej procesja ulicami: Łódzką, Karolinowską, Szymanowskiego, Topolową, Rondo Św. Faustyny odbędzie się po mszy o godz. 10.

W parafii Najświętszego Serca Jezusowego procesja eucharystyczna odbędzie się wokół kościoła po mszy o godz. 10.30 - pierwszy ołtarz będzie w kaplicy św. Teresy, drugi na drzwiach dzwonnicy, trzeci ołtarz przy wejściu do szkoły, a czwarty ołtarz w kaplicy Matki Bożej.

W parafii św. Jakuba (fara) msza z procesją rozpocznie się o godz. 10. Procesję współorganizują ojcowie Jezuici - wierni przejdą ul. Farną (I ołtarz) do Pl. Czarnieckiego (II ołtarz), przez Rynek Trybunalski ul. Konarskiego do kościoła OO. Jezuitów (III ołtarz) oraz ul. Pijarską do Krakowskiego Przedmieścia (IV ołtarz).

O godz. 10 rozpocznie się również msza święta z procesją w kościele oo. Bernardynów.