Ciężarówka dachowała na S8 koło Wolborza. Trasa w kierunku Warszawy była zablokowana ZDJĘCIA

Dachowanie ciężarówki na S8 koło Wolborza

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło we wtorek (30 kwietnia) przed godziną 3 na S8 pod Wolborzem. Na trasie w kierunku Warszawy przewrócił się samochód ciężarowy z naczepą. Kierowcy nic się nie stało, policja ukarała go mandatem karnym. Droga przez kilka godzin była zablokowana.

Na miejscu pracowały jednostki straży z OSP Wolbórz i PSP w Piotrkowie. Więcej informacji wkrótce.