Wybory do europarlamentu: Dariusz Joński w Piotrkowie Trybunalskim o bezpieczeństwie ZDJĘCIA

Wybory do europarlamentu 2024: Dariusz Joński w Piotrkowie Trybunalskim o bezpieczeństwie

Poseł Dariusz Joński jest "jedynką” Koalicji Obywatelskiej w Łódzkiem w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. W minioną niedzielę (19 maja) przyjechał do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie na bazarze przy ul. Dmowskiego zorganizował konferencję prasową i zapraszał mieszkańców do udziału w nadchodzących wyborach.

To kolejny przystanek na trasie wyborczej posła - dzień wcześniej spotkał się z wyborcami w Tomaszowie Mazowieckim. Także w Piotrkowie, podczas konferencji towarzyszył mu poseł Adrian Witczak. Konferencja dotyczyła głównie budowania bezpieczeństwa oraz obronności, szczególnie na granicy ze wschodnią Europą.

- Kwestia bezpieczeństwa dotyczy wszystkich Polaków niezależnie, czy są to mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa czy Białegostoku. My musimy po prostu obronić każdy centymetr naszej ziemi. Żeby to zrobić, trzeba być na to świetnie przygotowanym. Dlatego to 10 mld zł, dlatego Tarcza Wschód, aby zabezpieczyć nas od wschodniej strony - przekonywał poseł Dariusz Joński. - Będą dodatkowe pieniądze i musza być zainwestowane w obronę wschodniej części Europy - to jest dla nas najważniejsze. Dlatego ważne jest, kto będzie w tym parlamencie - czy będą ludzie skompromitowani jak Wąsik, Kamiński, Obajtek, którzy nie będą w stanie nikogo przekonać, czy będą ludzie, którzy do tej pory wykazali się wiarygodnością, pracowitością, i którzy nie będą spali, ale będą budzić Europę - dodał poseł.