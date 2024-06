XXXVII Zlot Trajek i Motocykli Ciężkich "U Marynarza" Sulejów 2024. Przyjechało ponad 300 uczestników z Polski i Europy. ZDJĘCIA, VIDEO

XXXVII Zlot Trajek i Motocykli Ciężkich "U Marynarza" Sulejów 2024

XXXVII Zlot Trajek i Motocykli Ciężkich "U Marynarza" w Sulejowie zorganizowano w ośrodku wypoczynkowym Dresso w Sulejowie. W wydarzeniu wzięli udział motocykliści z Warszawy, Łodzi, Sieradza, Zduńskiej Woli, Rzeszowa i Poznania oraz goście zza granicy, m.in. z Niemiec, Holandii, Czech i Estonii. Maszyny, które przyjechały na zlot ciężko spotkać na co dzień, wiele z nich to prawdziwe perełki. Furorę robiła m.in. trajka z układem napędowym od BMW 540i. Do niektórych maszyn były doczepione trajkowe przyczepy campingowe. Uczestnicy zloty stacjonowali w Sulejowie, ale w sobotę przejechali na paradę motocyklową do Przedborza.

Wyjątkowe trajki i motocykle na zlocie "U Marynarza" w Sulejowie, zobacz ZDJĘCIA: