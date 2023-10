Moto Show Piotrków Trybunalski 2023, piekielnie szybkie samochody ścigały się na lotnisku w Piotrkowie. Były też pokazy aut tuningowych

- Przyjechaliśmy na Moto Festyn Piotrków kilkoma samochodami klasycznymi. mówi Piotr Dziedziela, Automaniacy Klasyków Bełchatów. Mamy Fiata 125 i 508 oraz poczciwą Warszawę. Przyjeżdżamy na lotnisko w Piotrkowie co roku. Każdy z nas sentymentalnie wraca do starych samochodów i z przyjemnością je ogląda. Przeważnie są to samochody z czasów PR i każdy z nas się kiedyś nimi poruszał.