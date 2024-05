Szkółka kolarska Velo Speed Piotrków prowadzi nabór do drużyny. Zawodnicy z Piotrkowa biorą udział w zawodach i odnoszą sukcesy. ZDJĘCIA

Szkółka kolarska Velo Speed Piotrków prowadzi nabór do drużyny

Choć szkółka kolarska Velo Speed Piotrków istnieje dopiero od kilku lat, to jej zawodnicy systematycznie biorą udział w zawodach sportowych na terenie całego kraju osiągając doskonałe wyniki. Podczas dni otwartych wszyscy zainteresowani trenowaniem kolarstwa mogli zapoznać się z warunkami oraz porozmawiać z zawodnikami i trenerem. Obecnie trwa wiosenny nabór do Velo Speed Piotrków. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zainteresowanych treningami kolarstwa. Młodzi kolarze trenują jazdę szosową oraz MTB. Treningi odbywają się na świeżym powietrzu oraz w dobrze wyposażonej salce treningowej przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie. Podczas niepogody zawodnicy trenują na profesjonalnych trenażerach.