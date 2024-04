Grupa Motocyklowa Wolbórz rozpoczęła tegoroczny sezon. Zorganizowano festyn promujący bezpieczną jazdę. Było wiele atrakcji. ZDJĘCIA, VIDEO

Grupa Motocyklowa Wolbórz od początku istnienia organizuje wspólne wyjazdy w atrakcyjne miejsca Polski i Europy.

-Dziś rozpoczynamy sezon motocyklowy 2024/2025 i planujemy już tegoroczne wyprawy, mówi Grzegorz Adamczyk, z Grupy Motocyklowej Wolbórz. Najważniejsza z nich to wyprawa do Grecji, którą planujemy w lipcu. Ale oprócz tego będą też wyprawy nad polskie morze i w polskie góry. Jedziemy też do na otwarcie sezonu motocyklowego do zaprzyjaźnionej grupy motocyklowej ze Szczuczyna na Podlasiu. Spotykamy się też na mniejszych wydarzeniach jeżdżąc na krótsze trasy. Tegoroczny sezon mamy zaplanowany aż do października.