Dzień otwarty w Ekonomiku w Piotrkowie. Uczniowie ZSP nr 5 pokazali swoje pracownie i zachęcali do nauki ZDJĘCIA

Dzień otwarty w Ekonomiku w Piotrkowie. Uczniowie ZSP nr 5 zachęcali do nauki w swojej szkole

Pokazy koła teatralnego czy studia fotograficznego, prezentacje multimedialne kilku zawodów i konkursy matematyczne - to tylko część atrakcji, które dla gości przygotował Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie.

Uczniowie oprowadzali odwiedzających po pracowniach i opowiadali o ofercie na nowy rok szkolny, a to w sumie pięć kierunków: technik ekonomista, technik logistyk, technik fotografii i multimediów (fototechnik), technik organizacji reklamy i technik handlowiec. Zachęcali też do nauki przez zabawę i do rozwijania nie tylko matematycznych zainteresowań, a także przekonywali, że warto kształcić się w Ekonomiku.