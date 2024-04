Uczniowie I LO w Piotrkowie laureatami olimpiad przedmiotowych. Kto został tegorocznym laureatem, kto zdobył tytuł finalisty? ZDJĘCIA

-Nie będę ukrywał, że ten rok szkolny jest dla nas wyjątkowy, mówi Henryk Michalski, dyrektor I LO w Piotrkowie. W tym roku szkolnym województwo łódzkie miało siedmiu finalistów na Olimpiadzie Matematycznej, z czego pięciu to nasi uczniowie. U nas jak zwykle dominuje matematyka, ale także na olimpiadzie chemicznej i historycznej nasi uczniowie są wśród najlepszych w Polsce. Recepta na ten sukces, to wytężona praca i talent. Nasz uczeń klasy II Kazik Chomicz na naukę matematyki poświęca 4-5 godzin dziennie. Ale musi być mistrz, który młodzież przyciągnie do nauki. Nasi matematyczni olimpijczycy są wręcz zakochani swoim nauczycielu Pawle Kwiatkowskim, który swoją tytaniczną pracą doprowadza uczniów do takich sukcesów.