Studniówka I LO w Piotrkowie. Maturzyści z "Chrobrego" bawili się na balu maturalnym w restauracji Jan w Bełchatowie. ZDJĘCIA

- Rozpoczynaliście naukę w środku pandemii w wieku 15 lat, mieliście wtedy kontakt głównie internetowy, mówi Henryk Michalski, dyrektor I LO w Piotrkowie. Dziś na studniówce są przepiękne kobiety i dostojni panowie. Nie będę ukrywał, że ten bal jest przywilejem klas maturalnych, ale także przypomnieniem, że 100 dni to jest ostatnia prosta. Jestem przekonany, że ten kolejny bal pierwszego liceum trafi do historii i tak jak będzie to piękny i wspaniały bal, tak samo piękne i wspaniałe będą wyniki na maturze. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy do symbolicznego białego rana.