Studniówka II LO w Piotrkowie. Na wyjątkowym balu maturalnym w sali Arboretum w Studziankach bawiło się prawie 300 osób. ZDJĘCIA

-Drodzy maturzyści, już niedługo zakończy się wasza edukacja w II Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie, mówiła Beata Kiereś, dyrektor II LO. Etap ważny, bo uwieńczony maturą, która otworzy przed wami nowe możliwości. Te cztery wspólnie spędzone lata minęły bardzo szybko. Pamiętam, jak przekraczaliście progi naszego liceum pełni obaw przed nieznanym, ale i zadowoleni z wyboru szkoły, która odtąd miała być waszym drugim domem. Studniówka to jedno z większych wydarzeń w życiu każdego młodego człowieka, które z pewnością zapamięta do końca życia. Cieszę się, że po czterech latach nasi uczniowie spotykają się w takich pięknych okolicznościach. Na co dzień jest czas na naukę oraz inne obowiązki, natomiast dzisiaj jest czas na zabawę, po której rozpocznie się odliczanie dni do matury.