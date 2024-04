Dzień Otwartych Drzwi w ZSP nr 6 w Piotrkowie. Popularną szkołę, w której działa także Liceum Sztuk Plastycznych odwiedziły tłumy młodzieży

-Nasza szkoła ma same zalety i panuje u nas świetna atmosfera, mówi Ewa Wolniak, dyrektor ZSP nr 6 w Piotrkowie. Ludzie, zarówno kadra jak i uczniowie to jest społeczność, która dla większości staje się drugim domem. Mamy nowoczesne kierunki, technika stylistę, technika grafika i poligrafii cyfrowej, technika hotelarstwa oraz liceum sztuk plastycznych z różnymi specjalizacjami. Myślę, że jeśli chodzi o Piotrków, to jesteśmy szkołą unikatową.