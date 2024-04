Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych II LO w Piotrkowie. Uczniowie odebrali świadectwa, najlepszym wręczono wyróżnienia. ZDJĘCIA

-Wasza obecność tutaj jest dowodem na to, że pokonaliście wszystkie trudy i dziś z dumą będziecie odbierać z rąk wychowawców świadectwa poświadczające średnie wykształcenie, mówiła Beata Kiereś , dyrektor II LO w Piotrkowie. Na pewno niejeden z was uroni dziś łzę uświadamiając sobie, że coś się zaczyna, ale coś się również kończy. Wierzę, że te cztery wspólnie spędzone lata zapiszą się piękną kartą w waszych wspomnieniach. Życzę wam, byście podążali za głosem serca i odnaleźli swoje miejsce w życiu

Niemal 300 osób bawiło się na studniówce II LO w Piotrkowie. Bal zorganizowano w sali Arboretum w Studziankach. Szalona zabawa trwała niemal do białego rana. Zobaczcie fotorelację. ZDJĘCIA

We wtorek 7 maja tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości, który potrwa do 25 maja.