Nowa Rada Miasta w Piotrkowie rozpoczęła kadencję. Pierwsze komentarze radnych ZDJĘCIA

Jakie plany na najbliższe lata nowej kadencji mają piotrkowscy radni?

- Młodzi to jest przyszłość naszego miasta. Dlatego chcę działać w kierunku sprowadzenia młodzieży, by nasze miasto było atrakcyjne dla studentów i młodych - mówiła Maria Porczyńska-Walczak , nowa radna w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej.

- Na początek na pewno będziemy się przyglądać, co nowy prezydent wniesie do miasta - jeżeli będą to dobre inicjatywy, będziemy to wspierać, jeżeli będą złe - to będziemy je negować - zapowiedział radny Łukasz Janik.