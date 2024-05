Drugi festyn rodzinny odbył się przy Parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie. Pomagali przez zabawę ZDJĘCIA

Festyn rodzinny odbył się w Parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim, 18 maja 2024

Już po raz drugi Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie zorganizowała majowy festyn rodzinny. Podobnie jak rok temu i tym razem piknik miał charakter zbiórki na rzecz potrzebującej parafianki. Mieszkańcy mogli liczyć nie tylko na świetną zabawę, ale też wesprzeć szczytny cel. Okazją było również upamiętnienie 104. rocznicy urodzin patrona piotrkowskiej parafii, św. Jana Pawła II.

- Chcemy uświetniać tę ważną rocznicę bardziej w sposób otwarty i trochę duchowy, bo przyświeca nam idea, którą przekazywał Jan Paweł II, by budować mu żywe pomniki, nie tylko w formie postumentów - mówił nam ks. Jacek Tyluś, proboszcz piotrkowskiej Parafii im. Jana Pawła II. - W tym roku chcemy też wesprzeć naszą parafiankę z niepełnosprawnością, która zbiera pieniądze na wybudowanie windy zewnętrznej - dzięki niej będzie mogła wyjść z domu. Chcemy jej pomóc, ale też integrujemy się przy tej okazji. To wszystko, co udało się tutaj zorganizować, to gest ludzi dobrej i to jest niesamowite. Rozbudzanie takiego poczucia bezinteresownej pomocy przy zabawie jest bezcenne, tym bardziej, że ma to być skierowane do młodego pokolenia - dodał ksiądz Tyluś.