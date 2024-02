W parafii prawosławnej trwa zbiorka darów dla dzieci z domów dziecka w Ukrainie

Zbiórka darów dla kilkuset dzieci z ukraińskich domów dziecka

Parafia prawosławna w Piotrkowie prowadzi zbiórkę darów dla dzieci, które przebywają w okolicach Rawy Mazowieckiej.

- Najpilniej potrzebnymi są rzeczy higieny osobistej takie jak: mydło, szampony, płyny do kąpieli, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, podpaski itp. Mile widziane słodycze i inne - informuje parafia.