Autokary z dziećmi z domu dziecka z Ukrainy zatrzymały się w Piotrkowie. Mieszkańcy ruszyli z pomocą ZDJĘCIA

Autokary zatrzymały się w Piotrkowie przed południem. Podróżowało nimi 157 osób - dzieci z sierocińca z miejscowości położonej 10 kilometrów od Kijowa wraz z opiekunami i rodzinami kierowców.

- To był nieplanowany postój, pierwszy od granicy. Myśleliśmy, że dojedziemy do Wrocławia i tam będzie dłuższy postój. Ale musieliśmy tutaj, w Piotrkowie, bo kierowcy musieli mieć przerwę - mówi Walery Myroniuk, właściciel firmy transportowej organizującej przewóz dzieci do Niemiec. Jak dodaje, jechali czterema autobusami i w jednym zapaliła się kontrolka. - Myśleliśmy, że to awaria, ale okazało się, że nie, ale ściągnęliśmy jeszcze jeden autobus.