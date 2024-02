Rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Tak dwa lata temu wyglądał Piotrków, pomagały setki mieszkańców ZDJĘCIA

Rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Tak dwa lata temu wyglądał Piotrków, pomagały setki mieszkańców

Pierwsi uchodźcy docierali do Piotrkowa i naszego województwa w pierwszych dniach tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Były to przede wszystkim matki i dzieci, często z jedną torbą w ręku. Wielu mieszkańców jechało wówczas po rodziny uciekające przed wojną aż na granicę. Dach nad głową na wiele tygodni, a nawet miesięcy mieszkańcy zapewniali im we własnych domach, ale miejsca noclegowe przygotowały dla nich także hotele czy piotrkowskie szkoły.

W domu Magdaleny Rakowskiej-Mikuckiej w Uszczynie pierwsze noce w Polsce po ucieczce przed wojną spędziło kilka ukraińskich rodzin z dziećmi, łącznie ponad 20 osób. Przywiozła ich prosto z granicy. - Okazała się naszym cudem - mówiła wówczas Luda, Ukrainka z Zaporoża, która do Polski - razem z czwórką dzieci, dla których jest rodziną zastępczą - przyjechała w ciemno: bez żadnego adresu czy telefonu.