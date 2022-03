Dom w Uszczynie otwarty dla uchodźców z Ukrainy. - Modliliśmy się o cud i się zdarzył - mówią uciekające przed wojną rodziny ZDJĘCIA

Dom w Uszczynie otwarty dla uchodźców z Ukrainy

W czwartek, 3 marca, tydzień od wybuchu wojny w Ukrainie, do kolacji przy dużym stole w domu Magdaleny Rakowskiej-Mikuckiej w Uszczynie zasiadło 19 osób: ona, jej dwie córki i 16 uchodźców z Ukrainy. To trzy matki z dziećmi, dla których są rodzinami zastępczymi. Wszyscy uciekli z Zaporoża, a jechali do Polski w ciemno, bez adresów, bez żadnego kontaktu, za to z jedną walizką lub plecakiem na osobę i głową pełną obaw.