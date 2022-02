Zbiórki darów, żywności i lekarstw dla Ukrainy w Piotrkowie. Ogromny odzew mieszkańców całego powiatu ZDJĘCIA

Dary z Piotrkowa trafią do komendy głównej strzelca w Rzeszowie, a potem na Ukrainę.

- Przewozimy to wszystko na lotnisko, tam mamy kontener i cały ten transport pojedzie do Rzeszowa, a potem do Lwowa lub wszędzie, gdzie będzie potrzebny - dodaje Mateusz Czołnik.