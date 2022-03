Grupa uchodźców z Ukrainy z Piotrkowa pojechała do Irlandii. Miejsca przygotowała lokalna społeczność Karolina Wojna

Grupa 20 uchodźców z Ukrainy, która po wybuchu wojny trafiła do Piotrkowa jest w drodze do Irlandii. Transport zorganizowała irlandzka firma, która wcześniej do Piotrkowa przywiozła autobus i dwa busy darów dla Ukraińców.