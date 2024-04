Zakończenie roku szkolnego maturzystów I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie. Uczniowie odebrali świadectwa. ZDJĘCIA

-Gratuluję wam serdecznie, że skończyliście I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie, mówił Henryk Michalski , dyrektor szkoły. Chciałbym, żebyście z dumą mogli powiedzieć: tak, ukończyłem I LO. Niektórym przyszło to bardzo łatwo, innym trochę trudniej. Ale najważniejszy jest efekt końcowy na miarę swoich możliwości. Wśród tegorocznych absolwentów są wybitni matematycy i chemicy. Macie wielki sukces wszyscy, bo zatańczyliście na studniówce najpiękniejszego poloneza, którego widzieli ludzie na całym świecie. To była doskonała promocja szkoły, ale w waszej pamięci wiele takich cudownych wspomnień ze szkoły z pewnością zostanie.

Już we wtorek 7 maja tegoroczni maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie przystąpią do egzaminu dojrzałości, który potrwa do 25 maja.