Matura 2024 w III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie. Abiturienci pisali egzamin dojrzałości z matematyki 8.05.2024. ZDJĘCIA, VIDEO

Matura 2024 w III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie

W środę 8 maja 2024 kolejny dzień matur. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiły 123 osoby. Wielu maturzystów skończyło egzamin przed czasem i zgodnie twierdzili, że był łatwy do napisania. Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym to 7-13 zadań otwartych i 29 zamkniętych. Na ich rozwiązanie maturzyści mileli 180 minut, jest to egzamin obowiązkowy. Do zdania egzaminu wystarczy 30 procent punktów.

