Komunia w Piotrkowie 2024. Do pierwszej komunii świętej w parafii Najświętszej Matki Królowej Pokoju przystąpiły dzieci z SP 12. ZDJĘCIA

Do pierwszej komunii świętej w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju przy ul. Belzackiej przystąpiły dzieci z dwóch klas Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie. Wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się w niedzielę 12 maja 2024 o godz. 11. To była wyjątkowa chwila dla dzieci oraz ich rodzin.

Pierwsza komunia święta jest jednym z najważniejszych sakramentów w katolickiej tradycji i oznacza przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca i życia. Jest to także okazja do refleksji nad własną wiarą i duchowym wzrostem. Dla dzieci i ich rodzin jest to wyjątkowy czas pełen wzruszeń i radości. Przygotowania do pierwszej komunii świętej, uczestnictwo w ceremonii i świadome przyjęcie Jezusa Chrystusa do serca stanowią ważne etapy w religijnym rozwoju najmłodszych.