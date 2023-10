Przedszkola w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Piotrkowie Trybunalskim?

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Piotrkowie Trybunalskim działają zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo w sekretariacie.