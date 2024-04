Tancerki z Cheerleaders Simare Piotrków Trybunalski wicemistrzyniami Polski. Zaszczytny tytuł zdobyły w Grodzisku Mazowieckim. ZDJĘCIA

-Jestem ogromnie dumna z moich dziewczyn, mówi Aleksandra Kulik-Poroch, trenerka Cheerleaders Simare Piotrków Trybunalski. Wykonały naprawdę ogrom pracy podczas przygotowań do mistrzostw. To są już doświadczone zawodniczki, mają świadomość tego, że ich konkurencja pracuje tak samo ciężko, jak one. Tak naprawdę ich rozwój i zaangażowanie cieszy mnie najbardziej, a medal Mistrzostw Polski Cheerleadingu Sportowym jest zwieńczeniem naszego wspólnego wysiłku. W tej chwili tak naprawdę dopiero zaczynamy sezon. Czeka nas jeszcze wiele wyjazdów na turnieje Pucharu Polski. Szykujemy się m.in. na zawody w Błoniu, Chęcinach, Busku Zdroju, Warszawie. Ten sukces jest dla nas ogromną motywacją do dalszych działań. Myślę, że dziewczyny uwierzyły w siebie i wiedzą już, że trud włożony w przygotowania naprawdę może się opłacić.