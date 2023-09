Piotrkowianin Bartosz Sokalski Mistrzem Europy w pływaniu. Podczas SUDS European Championships we Włoszech pobił cztery rekordy Polski

Piotrkowianin Bartosz Sokalski Mistrzem Europy w pływaniu

Utalentowany piotrkowianin Bartosz Sokalski zdobył tytuł Mistrza Europy w kategorii junior podczas SUDS European Championships 2023 zorganizowanych w Padwie we Włoszech. Piotrkowski zawodnik podczas mistrzostw czterokrotne zakwalifikował się do finałów, tym samym znalazł się w pierwszej ósemce najlepszych zawodników w Europie w kategorii OPEN. We Włoszech Bartosz Sokalski pobił cztery rekordy Polski, na dystansach: 50 i 100 metrów w stylu dowolnym oraz 50 i 100 metrów w stylu grzbietowym. Bartosz Sokalski ma 15 lat, jest uczniem Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piotrkowie.