Serwisy rowerowe w Piotrkowie przeżywają oblężenie klientów. Na wykonanie usługi trzeba czeka minimum tydzień. ZDJĘCIA, VIDEO

-Dla mnie serwis roweru jest bardzo ważny, mówi Mariusz Mendrzycki z grupy Po Grudzie Bike. Dobrze nasmarowany i zadbany rower lepiej jeździ i dłużej nam posłuży. Dziś odstawiłem rower do serwisu, żeby wymienić przednią zębatkę i łańcuch przygotowując się do dalszej części sezonu. Gdy rower wymaga drobnych konserwacji mogę zrobić to sam, ale wolę zlecić to fachowcom, którzy się na co dzień tym zajmują. Rower jest wtedy pewniejszy po takim serwisie.