Sulejowska majówka dla Ani: moc atrakcji, świetna zabawa i dzika kuchnia Kuby Wolskiego ZDJĘCIA

Sulejowska majówka dla Ani: moc atrakcji, świetna zabawa i dzika kuchnia Kuby Wolskiego

Kolejna udana akcja charytatywna dla Ani Ciszewskiej odbywa się nad Pilicą, tuż przy restauracji Stacja Polana w Sulejowie. "Sulejowska majówka dla Ani", którą zorganizowali wolontariusze i najbliżsi przyjaciele Ani, zgromadziła mieszkańców nie tylko Sulejowa, ale i Piotrkowa, a także okolic.

- Nasza Ania ciężko choruje, a możliwość wykonania operacji jest tylko w Niemczech. Kwota jest olbrzymia, także z wszystkich sił zrobiliśmy dla Ani kolejną imprezę. Zaangażowało się w nią naprawdę bardzo dużo osób, od firm, które przekazywały różne vouchery, po radnych i naszą panią burmistrz. Firmy same do nas dzwoniły, zwracały się do nas ze wsparciem, to jest bardzo, bardzo piękne. Kuba Wolski przygotował dla nas gulasz. Mamy też mnóstwo atrakcji dla dzieci - tatuaże, dmuchańce, auta, motocykle - mówi Sylwia Skrobek, koordynator Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu.