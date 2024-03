Koncert oraz impreza charytatywna dla chorej Ani Ciszewskiej z Sulejowa. Program imprez

- Chellenge polega na tym, że wytypowana jednostka, urząd lub stowarzyszenie robią zdjęcie z pierwszą literą imienia Ani stworzoną z dowolnych materiałów, narzędzi, sprzętu itp. Czas na wykonanie zadania to 72 h. Tworzymy literę "A" i wpłacamy co najmniej 50 zł na konto Ani, następnie nominujemy trzy kolejne jednostki, stowarzyszenia - informują strażacy z OSP KSRG Przygłów .

Z kolei imprezę charytatywną organizuje Stacja Polana w Sulejowie. Szczegóły na plakacie.

- Pomagać można na różne sposoby. My połączymy dobrą zabawę ze wsparciem dla super dziewczyny - Ani Ciszewskiej, mieszkanki Sulejowa. Przeżyj z nami niepowtarzalną imprezę, a jednocześnie pomóż Ani.

Czeka na Was wspaniała zabawa przy popularnych przebojach, fotobudka, ścianka do zdjęć, licytacje, gwiazda wieczoru - Mr Sebii, a wszystko odbędzie się przy pysznych posiłkach. Zapraszamy wszystkich pozytywnych ludzi, którzy cenią sobie dobrą zabawę i jednocześnie pragną pomagać - zapraszają właściciele Stacji Polana.