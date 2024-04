Kto wygrał wybory w gminach Moszczenica i Ręczno? Wyniki PKW w drugiej turze wyborów ZDJĘCIA

Kto wygrał wybory w gminach Moszczenica i Ręczno? Wyniki PKW w drugiej turze wyborów

Druga tura rozstrzygnęła wybory na urząd wójta w dwóch gminach powiatu piotrkowskiego - w Moszczenicy i Ręcznie. W Moszczenicy startowało w sumie aż pięciu kandydatów, ale w drugiej turze zmierzyli się Dariusz Magacz, dotychczas wicestarosta powiatu piotrkowskiego i Krzysztof Jędrzejczyk. Nowy wójt zastąpi na tym stanowisku wieloletniego wójta, Marcelego Piekarka. Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,95 proc. (częściowa frekwencja PKW).

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie swój głos! Jak już doskonale wiecie każdy krzyżyk na karcie do głosowania miał swoje znaczenie i jestem dumny, że to właśnie mi powierzyliście misję rozwoju naszej Gminy dziękował w mediach społecznościowych Dariusz Magacz, nowy wójt gminy Moszczenica. - Z tego miejsca pragnę również pogratulować mojemu Kontrkandydatowi dobrego wyniku. Dla naszej dwójki dobro mieszkańców Gminy Moszczenica jest na pierwszym miejscu i za to należą się ogromne słowa uznania. Teraz nadchodzi czas pracy na rzecz naszej społeczności i rozwoju Gminy Moszczenica! - dodał.