Wybory 2024 w Piotrkowie Trybunalskim: mieszkańcy wybierają prezydenta miasta ZDJĘCIA

W wyborczą niedzielę, 21 kwietnia 2024, piotrkowianie wybierają prezydenta miasta

W niedzielny poranek piotrkowianie ruszyli do urn, by po raz drugi wybrać prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Głosowanie ruszyło o godzinie 7 i tradycyjnie potrwa do wieczora, do godziny 21. Lokale wyborcze mieszczą się w szkołach, przedszkolach oraz prywatnych instytucjach.

Pierwsze głosy mieszkańcy oddali już m.in. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Szmidta. Głosowanie przebiega spokojnie.

Drugiej tury wyborów nie rozstrzygnięto też w kilku gminach powiatu piotrkowskiego. Mieszkańcy Rozprzy wybierają burmistrza, a mieszkańcy gmin Moszczenica i Ręczno wójta.

Więcej informacji o frekwencji wyborczej i zdjęć z lokali wyborczych niebawem. Zobaczcie zdjęcia z komisji obwodowej przy ul. Szmidta.