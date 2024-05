1 Maja 2024 w Piotrkowie. Lewica uczciła Święto Pracy pod tablicą upamiętniającą Kazimierza Szmidta ZDJĘCIA

Lewica uczciła Święto Pracy w Piotrkowie. Działacze złożyli kwiaty pod tablicą Kazimierza Szmidta

Tradycyjnie w Święto Pracy, czyli pierwszy dzień maja, działacze oraz sympatycy Lewicy upamiętnili to święto składając kwiaty pod tablicą Kazimierza Szmidta, która znajduje się na kamienicy przy Słowackiego 13. Wśród nich był m.in. Oskar Kuliński, członek zarządu powiatu piotrkowskiego.

- Święto Pracy ma bardzo duże znaczenie międzynarodowe. Kiedy chodziłem do szkoły, czerwona kartka 1 maja miała spore znaczenie, potem prawicowe rządy czy też powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, która nie przywiązała wagi i znaczenia do takich wydarzeń historycznych, spowodowały, że z każdym rokiem to święto traciło na znaczeniu - mówił Oskar Kuliński. - Jednak my, jako Lewica, w naszym regionie i w całym kraju, przypominamy tą datę i upominamy się o ludzi pracy. W ostatnich miesiącach było to widać w grupie zawodowej nauczycieli. Ale są kolejne grupy społeczne, o które trzeba się upominać, jak choćby pracownicy urzędów gmin czy starostw, którzy w ujęciu europejskim zarabiają najmniej - dodał.