Pijany kierowca z powiatu piotrkowskiego wjechał golfem w budynek gospodarczy. Mężczyzna nie posiadał uprawień do kierowania. ZDJĘCIA

-10 maja 2024 roku około godziny 1:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łasku otrzymał zgłoszenie, że w Widawie na ulicy Wieluńskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego, kierujący volkswagenem wjechał w budynek gospodarczy, informuje asp. sztabowy Anna Piechota, rzecznik prasowy KPP w Łasku. Pracujący na miejscu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łasku oraz Komisariatu Policji w Widawie ustalili, że 22-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego, który jadąc osobowym volkswagenem, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, na łuku drogi utracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, wypadł z drogi i wjechał w budynek gospodarczy. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że 22-latek ma aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W pojeździe poza kierującym znajdowały się dwie kobiety w wieku 21 lat z powiatu piotrkowskiego. Uczestnicy zdarzenia trafili do szpitali. Kierujący volkswagenem wjeżdżając w budynek "zaparkował" w garażu pokrzywdzonego, uszkadzając znajdujący się tam pojazd marki fiat 126p oraz ciągnik rolniczy.