Dni Piotrkowa 2024. Od piątku zamknięte ulice w centrum miasta. Rozkład MZK, program imprez

Linie 0 i 6 w kierunku Michałowa i os. Wierzeje - od przystanku Dworzec Kolejowy pojadą ul. Słowackiego, Sienkiewicza do przystanku Sienkiewicza - Urząd Miasta i dalej bez zmian. W kierunku powrotnym autobusy w/w linii od przystanku Sienkiewicza – Urząd Miasta pojadą al. Piłsudskiego do al. Armii Krajowej i dalej do ul. Słowackiego (linia 0) lub Dmowskiego (linia 6)