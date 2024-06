Weekend 14-16 czerwca w Piotrkowie i regionie! Przegląd imprez, wydarzeń na weekend

SZKLANY WEEKEND galerii ODA w Piotrkowie:

Najbliższy weekend to ostatni moment by w jednym miejscu i czasie zobaczyć dwie wystawy znakomitych polskich twórców szkła artystycznego: Ludwika Fiedorowicza i Mariana Gołogórskiego. To także okazja by wziąć udział w spotkaniu z Rafałem Krasoniem i Łukaszem Karasiem - kolekcjonerami szkła z piotrkowskiej huty Hortensja. A dla wszystkich miłośników szkła z HSG Hortensja nowe obiekty i nowa aranżacja stałej ekspozycji „Piotrkowskie szkło”.