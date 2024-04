Dwie nowe poradnie Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie. Gdzie można się leczyć?

Według danych NFZ, choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Ponad 40 proc. zgonów kardiologicznych u mężczyzn spowodowanych jest chorobą wieńcową, w przypadku kobiet jest to 30 proc. Miażdżyca zajmuje trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów w Polsce, a na zawał serca umiera rocznie około 15 tys. Polaków.

- Ten niekorzystny trend można odwrócić: konieczna jest zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka i leczenie u lekarza POZ (w ramach opieki koordynowanej poradnie POZ prowadzą leczenie pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi) lub właśnie w poradni kardiologicznej. Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej - informuje Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału NFZ.